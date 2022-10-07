Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из Украины, РФ и Беларуси
Нобелевскую премию мира получили украинский "Центр гражданских свобод", российский "Мемориал" и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.
Об этом сообщил Нобелевский комитет.
"Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", - объяснили решение в Нобелевском комитете.
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