Киев начал отопительный сезон для школ и больниц
В Киеве начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детсадов и других учреждений.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Подключать объекты к теплу будут индивидуально – по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла", - написал он.
Мэр добавил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.
Отопление в жилых домах
Городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла в жилых домах было взвешенным и рациональным, уточнил Кличко.