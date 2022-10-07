Киев начал отопительный сезон для школ и больниц

В Киеве начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детсадов и других учреждений.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Подключать объекты к теплу будут индивидуально – по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла" , - написал он.

Мэр добавил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Отопление в жилых домах

Городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла в жилых домах было взвешенным и рациональным, уточнил Кличко.