Рада разрешила женщинам добровольно становиться на воинский учет

Верховная Рада приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет. За соответствующий законопроект №6482 проголосовали 297 народных депутатов, сообщает Зеркало недели.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию" , - говорится в законопроекте.

При этом осталась норма о медицинских работницах: "женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет".