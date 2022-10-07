Рада призвала ООН, ЕС и Совет Европы создать трибунал для РФ

Верховная рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, Евросоюза, Совета Европы относительно создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает Украинская правда.

Соответствующее решение поддержали 283 депутата.

"Верховная Рада Украины призывает международное сообщество государств использовать все возможные и имеющиеся инструменты и возможности с целью создания давления на политическое и военное руководство РФ, что значительно быстрее заставит Российскую Федерацию отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также использовать положения об универсальной юрисдикции, в рамках собственного уголовного законодательства, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины" , - говорится в обращении народного депутата Ярослава Железняка.

Парламент также призывает Организацию Объединенных Наций, парламенты и правительства ее государств-членов, Европейский Союз, Совет Европы к созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины, который будет:

- иметь юрисдикцию по расследованию и привлечению к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, вероятно совершенного высшим политическим и военным руководством Российской Федерации;

- применять определение преступления агрессии, закрепленное в обычном международном праве, в статье 8 bis Римского статута МУС;

- иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль над или непосредственно руководящих политическими или военными действиями государства;

- иметь полномочия выдавать международные ордера на арест и не быть ограниченным абсолютным и/или функциональным иммунитетом глав государств и правительств и других должностных лиц государства;

- иметь юрисдикцию в отношении всех событий, начиная с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии РФ против Украины.Кроме того, Верховная рада призывает ООН, парламенты и правительства ее государств-членов, ЕС, Совет Европы активизировать свои усилия для оказания полной поддержки учреждения такого специального международного трибунала путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, а также обеспечения участия в его работе, полного сотрудничества с будущим специальным международным трибуналом, выделения максимально возможных человеческих и финансовых ресурсов для его деятельности.