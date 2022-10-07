WP: Соратник Путина раскритиковал его стратегию войны против Украины

Согласно информации, полученной разведкой США, один из представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина в последние недели выразил несогласие непосредственно главе Кремля по поводу того, как он ведет войну против Украины. Об этом, со ссылкой на The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Эта критика является самым ярким свидетельством потрясений в российском руководстве по поводу стратегии войны, которая сработала катастрофически неправильно для Москвы и заставила Путина в прошлом месяце объявить о частичной мобилизации в отчаянной попытке компенсировать недавние потери на фронте.

По словам источников, эту информацию считали достаточно важной, чтобы включить в ежедневный брифинг разведки для президента США Джо Байдена и передать другим официальным лицам США.

По словам одного из источников, недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, касалось того, что он считал неправильным управлением боевыми действиями и ошибками проводящих военную кампанию.

Личность представителя ближайшего окружения главы Кремля не удалось подтвердить, хотя это имя было включено в отчеты разведки США.

Новые разведывательные данные в сочетании с комментариями российских официальных лиц подчеркивают разногласия в окружении Путина, где чиновники уже давно не желают сообщать плохие новости автократическому российскому лидеру, которого сейчас считают более изолированным, чем когда-либо во время его 22-летнего правления.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать данные разведки.

Количество людей, которых Путин считает близкими или доверенными помощниками и советниками, небольшое и состоит в основном из коллег времен службы в КГБ, и тех, с кем он познакомился, будучи на должности заместителя мэра Санкт-Петербурга в 1990-х годах после развала СССР.

Мобилизация спровоцировала внутренние беспорядки в РФ, заставила сотни тысяч российских мужчин призывного возраста сбежать из страны. Когда война длится уже восьмой месяц, и победа России остается неуловимой и плохо определенной, безоговорочная лояльность, которой пользовался Путин, может угасать, заявили представители разведки США, но они предупредили, что нет никаких признаков того, что главу Кремля могут отстранить от власти.

«С начала оккупации мы стали свидетелями роста тревоги среди ближайшего окружения Путина. Наши оценки свидетельствуют о том, что они спровоцированы именно недавними российскими потерями, ошибочным руководством и значительными военными недостатками» , — сказал представитель западной разведки.

Другой высокопоставленный западный чиновник отметил, что внутреннее напряжение среди ближайшего окружения Путина «соответствует тому, как прошла кампания для россиян и атмосфере в Кремле». По его словам, есть много людей, убежденных, что это не совсем правильный курс действий.

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что среди российского руководства были разногласия и дискуссии, поскольку Путин столкнулся с таким важным решением, как объявление мобилизации.

«По поводу таких моментов есть разногласия. Некоторые считают, что мы должны поступать иначе. Но это все часть обычного рабочего процесса» , – сказал Песков The Washington Post.

«Есть рабочие споры: об экономике, о проведении военной операции. Есть споры по поводу системы образования. Это часть нормального рабочего процесса и это не признак раскола» , - добавил он.

Но Песков также заявил, что сообщение разведки США о том, что человек из ближайшего окружения Путина бросает вызов российскому лидеру, является «абсолютной ложью».

Украинские силы за последние недели освободили часть временно оккупированных территорий от российских военных, страдающих от нехватки личного состава.

Эти потери побудили Кремль поспешно организовать фиктивные референдумы и объявить об аннексии временно оккупированных земель, и при этом начать мобилизацию резервистов, несмотря на риск внутреннего недовольства и протестов.

Путин также угрожал принять крайние меры по защите территории России, включая использование ядерного оружия, надеясь, что эта угроза заставит союзников Украины дважды подумать о том, как далеко следует позволить Киеву продвинуться.

Ситуация привела к публичной критике министра обороны РФ и высших генералов в редком выплеске недовольства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, направивший свое ополчение воевать против Украины, подверг критике одного высокопоставленного генерала РФ. Позже Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника.

Совладелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, давний соратник Путина, чьи наемники также воевали против Украины, согласился с Кадыровым, описав российских военных лидеров как «куски мусора».

Один установленный Москвой «чиновник» на временно оккупированной территории Херсонщины объяснил отступление российских сил «перегруппировкой» и заявил, что регион «заблокирован», но также назвал российское военное руководство предателями и некомпетентными.

«Действительно, многие говорят, что будь они министром обороны, который довел ситуацию до такого состояния, они бы застрелились, если бы были настоящими офицерами» , – сказал коллаборант Кирилл Стремоусов.

Проблемы Путина на поле боя усложняются мобилизацией в РФ.

«Мне кажется, что его позиция хрупкая» , - сказал один российский чиновник о главе Кремля в день объявления мобилизации.

«За все эти месяцы мы слышали, что половина мира на нашей стороне. Но ни премьер-министр Индии Нарендра Моди, ни лидер Китая Си Цзиньпинь сейчас это не поддерживают» , — заявил российский чиновник.

Моди и Си Цзиньпин дистанцировались от военных усилий Путина во время саммита в прошлом месяце в Самарканде.

Другой чиновник РФ сказал, что не слышал о каких-либо прямых вызовах Путину среди его ближайшего окружения. Но «есть протесты» глав парламентских комитетов по поводу того, как президент и военные ведут войну «почему армия не обеспечивается должным образом, о том, почему мобилизационная кампания идет не так, как надо».

Высокопоставленные сотрудники служб безопасности в Европе заявили, что им неизвестно, чтобы кто-то отважился бросить вызов Путину непосредственно во время войны, и добавили, что они не видели отчетов разведки США о критике в адрес главы Кремля.

Однако некоторые из этих чиновников заявили, что трещины становятся все более очевидными на многих уровнях российской системы, ссылаясь на вспышки критики и перекладывание ответственности на российские вооруженные силы, службы безопасности и региональные правительства, которые сейчас принуждают мужчин призывного возраста к военной службе.

Один высокопоставленный чиновник европейской службы безопасности описал рост «критики Путина за его спиной», в том числе со стороны кремлевских рядов.

«Они думают, что он упрям ​​и одержим Украиной. Одержимость, которую они необязательно поддерживают» , - отметил чиновник.

«Существует поиск козла отпущения. Указывают пальцем. Все это происходит» , – заявил другой представитель служб безопасности в Европе.

Двое российских бизнесменов, поддерживающих контакты с политическими чиновниками, подтвердили эти настроения и сказали, что ближайшие недели могут иметь решающее значение для определения будущего Путина и того, какие решения он будет принимать в отношении войны.

Если российские военные не остановят свои потери, то начнется «битва», сказал один из представителей российской бизнес-элиты, добавив, что это переломный момент.

Мобилизация оказалась очень непопулярной в России и может свидетельствовать о том, что Путин чувствует давление, чтобы принять отчаянные меры.

В течение нескольких месяцев глава Кремля противился официальному объявлению мобилизации, даже если потери на поле боя свидетельствовали, что он не использовал достаточно сил в начале войны. Еще весной, когда план Путина по вторжению и оккупации Украины явно провалился, аналитики американской разведки оценили, что главе Кремля придется начать мобилизацию, если он надеется достичь своих целей.

Решение Путина объявить о частичной мобилизации считается одним из наиболее дестабилизирующих и политически рискованных шагов в его карьере и может привести к нестабильности режима, сказал еще один европейский чиновник.

Однако другие европейские чиновники считают, что, несмотря на массовый побег мужчин призывного возраста из России, Путин пересек важный порог, не спровоцировав при этом ни одного серьезного внутреннего вызова своему правлению. Даже региональные чиновники РФ, недовольные мобилизацией, в основном выполняют ее, предоставляя десятки тысяч новобранцев.