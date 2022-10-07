Верещук: Украина работает над возвращением 32 депортированных в РФ детей
Украина работает над возвращением 32 незаконно депортированных в Россию детей, чьи родители находятся в Украине. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.
"Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. По состоянию на сегодня у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть таких детей", - сказала она.
Верещук добавила, что есть факты дальнейшего усыновления украинских детей в РФ.
"Такие родители будут привлекаться к уголовной ответственности за незаконное усыновление украинских детей. Украина не позволяет усыновлять украинских детей", - добавила она.