Верещук: Украина работает над возвращением 32 депортированных в РФ детей

Украина работает над возвращением 32 незаконно депортированных в Россию детей, чьи родители находятся в Украине. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. По состоянию на сегодня у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть таких детей" , - сказала она.

Верещук добавила, что есть факты дальнейшего усыновления украинских детей в РФ.