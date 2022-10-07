В Киеве снова заработает фуникулер

С 10 октября в столице возобновит свою работу фуникулер, не работавший с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил﻿ мэр Киева Виталий Кличко.

"В понедельник, 10 октября, возобновляет свою работу Киевский фуникулер. Весной, во время активных боевых действий под Киевом, фуникулер, при участии волонтеров, законсервировали. Ведь подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. ятки есть витражи авторства украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты, размещенные в вестибюлях" , — рассказал Кличко.

В июне фуникулер прошёл плановый ежегодный ремонт.