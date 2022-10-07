Атака дронов: что сделать, чтобы уберечься

Российская армия использует дроны, в том числе дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Центр стратегических коммуникаций объяснил, что делать, если заметили вражеский дрон.

﻿Как вести себя в случае такой атаки:

Услышали звук двигателя где-то рядом – оцените положение вокруг и держитесь подальше от административных зданий, стратегических и военных объектов.

Найдите укрытие и переждите атаку.

Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности.

Напомним, в ночь на 7 октября российские войска впервые атаковали дронами-камикадзе Запорожье. В результате удара были разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.

Также 5 октября оккупанты нанесли серию ударов дронами-камикадзе по Белой Церкви.

12 сентября было впервые подтверждено боевое использование в Украине дрона Shahed-136. Дрон был сбит ВСУ возле Купянска на Харьковщине.

Сообщалось, что эти дроны Россия получила благодаря поставкам из Ирана, однако обе стороны это не подтверждают.