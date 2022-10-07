СМИ: правительство Чехии совершит большой визит в Киев

Чехия готовит масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства. По предварительной информации делегация посетит столицу Украины 31 октября, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель правительства Чехии Вацлав Смолка, сообщает iDNES.

"В Украину поедет не все правительство, как это принято на таких переговорах, а только его часть" , - отметил Смолка.

Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.

Представитель также подчеркнул, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.

Ранее мы писали, что Чехия одобрила передачу Украине очередной партии военной помощи. В Украину будет отправлена тяжелая техника. Однако детали решили не разглашать по соображениям безопасности.

Также ранее Минобороны Чехии обещало помочь Украине положить конец войне с "путинскими нацистами".

Перед этим глава МИД Чехии Ян Липовский призвал создать международный трибунал расследования военных преступлений россиян на фоне обнаружения братских могил в Изюме.