Нардеп: Рада в первом чтении поддержала госбюджет-2023

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

Так, 251 нардеп проголосовавшего за поддержку проекта.

Железняк написал, что на обсуждение 1270 правок ушло почти три часа.

Так, по его словам, осталось только две "балансовые правки", прямо прописанные в заключении Комитета:

выделение 2 млрд гривен на Государственный фонд регионального развития и 446 млн гривен на соцзащиту;

выделение 1,3 млрд гривен на мероприятия в сфере защиты информационного пространства и 100 млн гривен - на производство телепрограмм.

Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.

Ранее Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год, из которого 50% из всех средств планируют выделить на безопасность и оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский описал некоторые важные пункты в госбюджете:

Более 1 трлн гривен будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Правительство должно обеспечить индексацию пенсий всем пенсионерам.

Кабмин должен представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени.

Программа кредитования 5/7/9 сохраняется, будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать.

Создадут специальный фонд восстановления, который будут наполнять, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Кроме того, КМУ в проекте госбюджета прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.