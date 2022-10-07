Гросси: на Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала МАГАТЭ

На временно оккупированной Запорожской АЭС в пятницу, 7 октября, прошла первая ротация персонала миссии МАГАТЭ. Специалисты агентства находились на станции с 1 сентября, сообщает Новое время.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

"Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Украине завершена" , — говорится в сообщении.

Гросси добавил, что теперь на станции находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности.

Накануне Гросси говорил, что агентство собирается вдвое увеличить численность миссии на ЗАЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов.

После визита на станции остались два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.