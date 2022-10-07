Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине
Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба федерального совета Швейцарии.
Первые два грузовика с гуманитарной помощью Украины покинут Швейцарию уже сегодня.
В состав гуманитарной помощи входят:
- 20 строительных автомобилей;
- три пожарных автомобиля;
- один небольшой автомобиль для перевозки людей и материалов;
- две мобильные установки для сбора и очистки загрязненной воды;
- два контейнера для оперативного командования, включая оборудование для подъема и перемещения грузов, осветительное оборудование и электрогенераторы.
"Оборудование будет передано органам гражданской защиты Министерства внутренних дел Украины после проведения обучения на месте специалистами Швейцарского бюро гуманитарной помощи. После этого украинские власти организуют дальнейшую транспортировку материалов, в частности в Харьков, для поддержки реконструкции и восстановления сильно поврежденного города на востоке Украины", - добавляет пресс-служба.
Напомним, что Совет Европейского Союза недавно принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро в срочном порядке.