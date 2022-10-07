Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба федерального совета Швейцарии.

Первые два грузовика с гуманитарной помощью Украины покинут Швейцарию уже сегодня.

В состав гуманитарной помощи входят:

20 строительных автомобилей;

три пожарных автомобиля;

один небольшой автомобиль для перевозки людей и материалов;

две мобильные установки для сбора и очистки загрязненной воды;

два контейнера для оперативного командования, включая оборудование для подъема и перемещения грузов, осветительное оборудование и электрогенераторы.

"Оборудование будет передано органам гражданской защиты Министерства внутренних дел Украины после проведения обучения на месте специалистами Швейцарского бюро гуманитарной помощи. После этого украинские власти организуют дальнейшую транспортировку материалов, в частности в Харьков, для поддержки реконструкции и восстановления сильно поврежденного города на востоке Украины" , - добавляет пресс-служба.

Напомним, что Совет Европейского Союза недавно принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро в срочном порядке.