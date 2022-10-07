ОВА: оккупанты ударили по Днепропетровской области, есть погибший

Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Днепропетровской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сооюбщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Под вечер россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией".

По словам главы ОВА, в Красногригорьевской общине оккупанты убили 37-летнего мужчину и ранили 42-летнего мужчину. Пострадавший в больнице.