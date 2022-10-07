ЕС выделит еще 2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейский Союз намерен выделить Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи в ближайщее время, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Праге.

Она отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз предоставил нашей стране 19 млрд евро помощи. При этом названная сумма не включает военную помощь.

"Еще два миллиарда макрофинансовой помощи будут предоставлены в ближайшие дни" , - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, недавно Украина получила 500 млн евро безвозвратной помощи от Евросоюза.

Кроме того, 27 сентября правительство одобрило привлечение кредита от ЕС. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 млрд евро.