Премьер Польши предлагает поделить замороженные активы РФ между Украиной и ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на неформальном саммите Европейского Союза предложил направить часть замороженных активов России для помощи европейцам в энергетическом кризисе, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам Моравецкого, лидеры ЕС не смогли принять формального решения по решению проблемы высоких цен на энергоносители, но произошло "определенное сближение позиций". В дискуссии о дополнительных источниках финансирования энергорынка он упомянул замороженные активы РФ.

"Я указал на один источник, который можно сравнительно легко получить, когда речь идет о средствах. А именно - замороженные активы Российской Федерации. Это огромные активы, примерно 350 миллиардов евро. И сегодня можно получить эти средства для добра Украины, которую нужно восстанавливать на эти средства. Но также для нужд жителей ЕС и для нужд жителей Польши" , - отметил польский премьер.

Ранее Моравецкий заявил, что конфискованные российские активы должны пойти на восстановление Украины.

По состоянию на июль Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

Ожидается, что ЕС в октябре должен принять директиву, которая будет предусматривать возможность конфискации российских активов, находящихся под санкциями.