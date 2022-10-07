ВСУ подтвердили освобождение Подолов в Харьковской области
В Харьковской области украинские силы освободили село Подолы Купянского района, сообщает Новое время.
Об этом сообщил начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев в Telegram.
"Подоли — это Украина", — написал он, опубликовав фото из украинского населенного пункта.
Подолы находятся у реки Оскол возле поселка городского типа Купянск-Узловой и города Купянск.
6 октября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что с 21 сентября защитники Украины освободили 93 населенных пункта на Слобожанском направлении и продвинулись вглубь обороны оккупантов на 55 км.
4 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что только за неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.