Посол Индонезии: Зеленский и Путин согласились приехать на саммит G20

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились принять участие в нынешнем саммите "Группы двадцати" в Индонезии, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью изданию The National заявил посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис.

"Оба согласились. Ситуация непростая из-за украинско-российской войны" , - сказал дипломат.

Он добавил, что логистическая подготовка к приему двух президентов уже ведется.

"Мы решаем, в каких отелях их разместить - один для Путина и один для Зеленского" , - отметил Багис.

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National с просьбой подтвердить планы по участию президентов в саммите "Группы двадцати".

"ЕвроПравда" также не смогла получить комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

В G20 в этом году председательствует Индонезия, которая организует саммит 15-16 ноября на острове Бали.

Напомним, согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали. В Белом доме в августе говорили, что Зеленский должен присутствовать, если там будет и Путин.

Сам Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.