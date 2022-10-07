МВФ выделил Украине 1,3 млрд долларов экстренного финансирования

Исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования в рамках Rapid Financing Instrument, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

"Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument" , – написал глава государства.

Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку @KGeorgieva та виконавчій раді МВФ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2022

Он добавил, что деньги уже сегодня будут перечислены Украине и поблагодарил за поддержку директора-распорядителя Фонда Кристалли Георгиев и исполнительный совет МВФ.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 7 октября, рассмотрит запрос Украины на 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования.

Международный валютный фонд расширил программу экстренного финансирования, в результате чего Украина сможет получить до 1,3 млрд долларов дополнительной помощи.

В марте МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть это был максимальный объем для Украины.

Впоследствии стало известно, что Фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, которые столкнулись с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит меры на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщил, что заседание, на котором разблокируют средства, должно состояться в конце сентября. После согласования программы понадобится еще 10 дней, чтобы средства поступили.