Удар по Запорожью 6 октября: количество погибших возросло до 14
Количество жертв удара россиян по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 14, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.
"Неутешительные известия продолжают поступать к нам из разбора завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких".
Предыстория:
- Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. Сначала сообщалось о 12 погибших.
- 7 октября россияне снова нанесли ракетный удар по Запорожью и области, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ПВО сбила 3 ракеты.