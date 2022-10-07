Удар по Запорожью 6 октября: количество погибших возросло до 14

Количество жертв удара россиян по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 14, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

"Неутешительные известия продолжают поступать к нам из разбора завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких".

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