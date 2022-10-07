Организаторы объявили город, в котором пройдет Евровидение-2023

Международный песенный конкурс "Евровидение-2023" проведут в Великобритании, хотя победа в прошлом шоу досталась представителям Украины. К сожалению, традиции организации конкурса нарушила полномасштабная война. Был определен город, где проведут мероприятие — им стал Ливерпуль, сообщает Деловая столица.

Такое решение было объявлено 7 октября со ссылкой на сайт национального вещателя Британии.

Так, этот город опередил Глазго, своего конкурента. Изначально список состоял из 20 возможных городов, и это число позже было сокращено до двух.

Мероприятие в Ливерпуле будет проведено на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".

Концертная площадка расположена недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего в нескольких минутах ходьбы — ряд гостиниц, вокзал, недалеко и аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доке на берегу реки Мерси.

Евровидение 2023 должно состояться в мае следующего года.

Информация о билетах на шоу пока не разглашается. На самом деле шоу в мае 2023-го будет не одно, а девять.

Так, кроме живого финала в субботу, фанаты смогут посмотреть "шоу жюри" в пятницу, на котором международное жюри основывает свои голоса, и "семейное шоу" в субботу днем, которое фактически является финальной репетицией.

Затем будет два полуфинала во вторник и четверг — и жюри и семейные показы для каждого.

Отмечается также, что наряду с самим Евровидением будет проходить программа культурных мероприятий, в том числе обмен артистами и совместное производство между Ливерпулем и его городом-побратимом Одессой.

Напомним, группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" принесла Украине третью в истории победу на Евровидении. Украинцы заняли четвёртое место по голосам жюри, однако абсолютно победили по голосам зрителей, взяв 90% из возможных пунктов. Второе место – в Великобритании, третье – в Испании.

17 июня Европейский языковой союз предварительно решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обращались к Великобритании, чтобы обсудить возможность провести конкурс там.

23 июня Европейский языковой союз (EBU) окончательно отказался проводить музыкальный конкурс "Евровидение-2023" в Украине.

Отметим, правительство Великобритании обращалось в EBU с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023".