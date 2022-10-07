Зеленский: если Россия уничтожит Украину, это будет начало Третьей мировой войны
Президент Владимир Зеленский считает, что, если России удастся уничтожить Украину, это будет началом Третьей мировой войны, сообщает Украинская правда.
Об этом Зеленский заявил в интервью ВВС.
Ответ Зеленского на вопрос, чем закончится война:
"Победой. У меня нет сомнений. Нашей победой. Я понимаю, что сложно и непросто, никто не знает, это будет завтра или послезавтра, никто не знает день или месяц, но я верю в эту победу.
Или победа Украины, или проигрыш всего мира. Потому что дать возможность уничтожить Украину и украинский народ, если Россия это сделает, это будет начало большой мировой трагедии. Я думаю, это будет начало Третьей мировой войны, потому что мы знаем автократии в мире, которые могут подумать, что так можно было. Я считаю, что для мира – это будет очень страшный знак".
В то же время на вопрос, выживет ли президент РФ Владимир Путин в случае победы Украины, Зеленский ответил:
"Мне все равно".
Комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном "армагеддоне" в случае применения Россией ядерного оружия, президент сказал:
"Я согласен, что это "армагеддон", что это риск для всей планеты, но почему мы должны думать, это произойдет или не произойдет, если Россия уже сделала шаг – она захватила нашу атомную станцию".
По его словам, Украина не знает, заложили ли россияне на ЗАЭС взрывчатку.
"Опасно, когда мы имеем дело с людьми, которые поставили себе какую-то цель, а мы не знаем с вами до конца цель современной российской военно-политической власти.
Это уничтожение Украины, оккупация Украины? Мы не знаем с вами точно. Это может быть первый шаг к какой-то другой амбициозной цели, это может быть идея окончательно захватить Украину. Я считаю, что это первый шаг, и это очень опасно.
Если цели именно такие, как мы думаем, если цель – возвращение влияния, которое было как минимум в советское время, возвращение России за такой стол геополитического влияния и перераспределение границ – то это большой риск, они будут идти и использовать все возможные шаги".
В то же время, Зеленский назвал "не такими однозначными" риски применения Россией ядерного оружия, потому что "российская власть любит жизнь". В то же время, по его словам, "исключать риски применения ядерного оружия нельзя".
Он также считает, что на его высказывания о возможности применения ядерного оружия "может быть рискованный ответ российской стороны".
"Если я скажу, например, что они не способны использовать ядерное оружие, то неадекватный человек, у которого в руках есть такая власть, может наоборот показать всем – как это я не могу? Посмотри, как я могу, и применить. Если я скажу, что может применить, то это может вызвать панические последствия во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы официально сегодня делать такие выводы", - сказал президент.