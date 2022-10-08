В России суд отобрал офис у Нобелевского лауреата-2022

В России суд одобрил решение отобрать помещение офиса в Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал", который 7 октября стал лауреатом Нобелевской премии мира, сообщает РБК-Украина.

"Решение суда: соглашение о передаче здания от Международного Мемориала в НДПЦ Мемориал признать недействительным" , - отметили в центре.

Там также объяснили, что таким образом в скором времени "потеряют дом на Каретном ряду" в Москве.

В "Мемориале" добавили, что обвинение просило арестовать имущество и отчуждать здание в пользу государства.

Напомним, норвежский Нобелевский комитет присудил Премию мира 2022 украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод, правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал".