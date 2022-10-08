РосСМИ и соцсети сообщают о пожаре на Крымском мосте
На железнодорожной ветке Крымского моста пожар. Об этом пишет российское издание "РИА Новости" со ссылкой на "советника главы Крыма", сообщает Украинская правда.
Уточняется, что на мосту сильный пожар и на мост людей не пускают.
"РИА Новости" пишут, что на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены. В дорожном управлении "Тамань" сообщили "РИА Новости", что движение по мосту приостановлено.
В соцсетях публикуют снимки моста, на котором виден огонь и столб дыма.
Позже крымские оккупационные власти заявили, что проезд через Крымский мост был закрыт.
"Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал временно исполняющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.