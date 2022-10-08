РосСМИ и соцсети сообщают о пожаре на Крымском мосте

На железнодорожной ветке Крымского моста пожар.﻿﻿ Об этом пишет российское издание "РИА Новости" со ссылкой на "советника главы Крыма", сообщает Украинская правда.

Уточняется, что на мосту сильный пожар и на мост людей не пускают.

"РИА Новости" пишут, что на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены. В дорожном управлении "Тамань" сообщили "РИА Новости", что движение по мосту приостановлено.

В соцсетях публикуют снимки моста, на котором виден огонь и столб дыма.

Позже крымские оккупационные власти заявили, что проезд через Крымский мост был закрыт.

"Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы" , - сказал временно исполняющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.

Фото: УП