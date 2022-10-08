Энергоатом: в результате вражеских обстрелов полностью обесточена ЗАЭС

Ночью в субботу, 8 октября, из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Как отмечалось, в автоматическом режиме включились генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней. Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

Уточняется, что "планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны".

5 октября Путин подписал "указ" о передаче временно захваченной оккупантами Запорожской АЭС в собственность страны-агрессора. МИД Украины назвал этот указ Путина ничтожным, а в "Энергоатоме" ранее называли планы диктатора передать ЗАЭС России агонией.