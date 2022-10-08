Генштаб: в больницу на Луганщине привезли 300 раненых заключенных

В больницу в Новосветловке в Луганской области доставлено около 300 раненых из числа заключенных россиян, которые согласились воевать в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 октября.

Накануне сообщалось, что для усиления российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовников.

В районах Пологов и Токмака Запорожской области в результате обстрелов ВСУ враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

В течение суток оккупанты нанесли 7 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Славгород, Беловоды, Угледар, Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье и Николаев. Четыре рианских беспилотника достигли Запорожья и Николаева.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник были обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай и Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах 18 населенных пунктов, в том числе Глубокое, Уды, Огирцево, Стрелечья, Колодязное, Двуречное, Нескучное;

на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Роздоловка, Серебрянка, Григорьевка, Дроновка, Веселое;

на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Роздоловка, Веселое и Отрадовка;

на Авдеевском направлении - огневому воздействию подверглись Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка.

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеского огня пострадала инфраструктура в районах 16 населенных пунктов. Среди прочих - Времовка, Темировка, Ольговское, Гуляйпольское и Железнодорожное.

на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 27 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения.

ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще одну понтонную переправу противника. Подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага 5 октября вблизи населенного пункта Конские Раздоры.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения ПВО сбили два вражеских вертолета. Были сбиты пять беспилотников типа "Орлан-10" и три типа "Shahed -136".

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, Генштаб отмечает, что на временно захваченных территориях Запорожской области противник пытается дискредитировать ВСУ. Для создания фейков дополнительно привлекают корреспондентов российских СМИ.

Также сообщается, что местные органы власти некоторых районов РФ пытаются выполнить план мобилизации за счет безработных мужчин призывного возраста.