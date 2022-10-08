ОВА: РФ накрыла из "Градов" три громады Днепропетровщины

Ночью россияне выпустили по Днепропетровщине почти 80 снарядов из "Градов", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под огнем оказались три громады - Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская. Люди не пострадали в результате обстрелов, однако есть разрушения.

В частности, в Марганецкой громаде произошел пожар, но его уже потушили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах россияне убили более 30 домашних животных.

В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети. В Червоногригорьевской громаде почти 500 семей - без света.