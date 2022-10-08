ОВА: оккупанты ударили ракетами по двум районам Харькова

Российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Харькову в ночь на субботу, 8 октября. Предварительно госпитализировали одного человека, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне четыре раза атаковали ракетами типа С-300, запущенными из российского Белгорода, Салтовский район и один — Основянский.

"Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории. Предварительно с осколочными ранениями госпитализирован мужчина" , — заявил Синегубов.

На месте работают правоохранители и все профильные службы.

Ранее об обстреле центральной части Харькова сообщил мэр города Игорь Терехов. Он заявил, что горит одно из лечебных учреждений, а также нежилое сооружение.