The Times: война в Украине может завершиться до конца года

Последние успехи украинских сил в прорыве российской линии фронта вызвали в правительстве Великобритании надежду на то, что полномасштабная война может завершиться уже до конца этого года, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Times.

Оптимизм британских политиков вызван именно последними успехами Украины, а не конкретными разведывательными данными. Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил изданию, что в случае, если успехи Украины будут продолжаться, российские силы будут вытеснены с Донбасса и вернутся обратно в Россию до конца года.

В то же время возвращение Крыма, который РФ аннексировала в 2014 году, будет труднее и, как ожидается, приведет к существенным военным потерям. Также собеседники The Times не видят никаких признаков, что зимой боевые действия будут приостановлены.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес разделяет неофициальное мнение британского правительства.

"Исходя из всего того, что мы видим, складывается впечатление, что это коллапс (российских сил), по крайней мере на Донбассе, и я верю, что русские будут отброшены за линию 23 февраля до конца года" , - сказал он.

Что касается Крыма, то Ходжес считает, что боевые действия могут продолжаться до лета 2023 года из-за большей мощи российских сил у полуострова. В то же время захват Херсона позволит Украине поражать военные цели в Крыму с помощью полученных от Запада реактивных систем залпового огня.

Однако другие опрошенные The Times военные аналитики предупреждают, что успехи Украины не такие однозначные, и несмотря на потерю инициативы Россия все еще сохраняет значительные силы на оккупированных украинских территориях, в частности на Донбассе.

Как сообщалось, посол США в Украине Бриджит Бринк не ожидает быстрого завершения войны, но заверила, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину длительное время.