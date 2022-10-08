В Италии сократят отопительный сезон и снизят температуру в батареях

Министр экологии Италии Роберто Чинголани подписал распоряжение об условиях отопительного сезона в 2022-2023 году, направленные на экономию газа на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает Европейская правда.

Так, отопительный сезон в Италии будет сокращен на 15 дней: он начнется на восемь дней позже и завершится на семь дней раньше. В случае непредсказуемых погодных условий местные власти могут начать отопление раньше, но суточная его продолжительность сокращается.

Также максимальная температура отопления снижается на 1°С, а на один час в день, когда температура самая высокая, его будут отключать. Это не будет распространяться на социальные учреждения вроде школ, больниц, детских яслей, а также помещения, работающие на возобновляемой энергии.

Кроме того, итальянское государственное агентство по вопросам энергетики опубликовало ряд рекомендаций для предприятий и магазинов по экономии электроэнергии, в частности не открывать без необходимости окна и двери, выключать ночное освещение, использовать энергосберегающие лампы и т.д.

Италия стала одной из последних стран ЕС, принявших меры для экономии газа на фоне его дефицита из-за шантажа России. До полномасштабного вторжения она импортировала до 40% российского газа, теперь же его доля упала до 10%.