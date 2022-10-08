Путин поручил создать комиссию из-за пожара на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД" , - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Путин получил доклады о ситуации от премьера России Михаила Мишустина, заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств.

Он также добавил, что главы МЧС и Минтранса РФ выехали на место инцидента.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался мощный пожар. Позже так называемая "власть" Крыма заявила о перекрытии движения мостом . Там собираются запустить паромную переправу через пролив.

При этом в РФ заявляют, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада.