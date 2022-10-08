Генштаб: ВСУ ликвидировали 62 тысяч российских военных

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали 62 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки уничтожили 1 вертолет и 12 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано,

танков ‒ 2472 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5111 (+18) ед,

артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,

РСЗО – 345 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 180 (+3) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 234 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,

специальная техника – 136 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях, отмечают в Генштабе.

Данные уточняются.