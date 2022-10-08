Генштаб: ВСУ ликвидировали 62 тысяч российских военных

Генштаб: ВСУ ликвидировали 62 тысяч российских военных
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали 62 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки уничтожили 1 вертолет и 12 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2472 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5111 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,
  • РСЗО – 345 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 180 (+3) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 234 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
  • крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
  • специальная техника – 136 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях, отмечают в Генштабе.

Данные уточняются.

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