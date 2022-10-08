Генштаб: ВСУ ликвидировали 62 тысяч российских военных
Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали 62 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки уничтожили 1 вертолет и 12 беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2472 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5111 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,
- РСЗО – 345 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 180 (+3) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 234 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
- крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
- специальная техника – 136 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях, отмечают в Генштабе.
Данные уточняются.