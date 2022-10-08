Источник: за подрывом Крымского моста стоит СБУ

За подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил собеседник издания в правоохранительных органах

По данным источника, подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ.

В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы" , - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В то же время в Твиттере СБУ есть сообщение с недвусмысленной перефразировкой стихотворения Тараса Шевченко.

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.



Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря. pic.twitter.com/XhtR8TXuSU — СБ України (@ServiceSsu) October 8, 2022

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".