Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще один неплатежеспособный украинский банк ликвидируют

6 октября Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» с 10 октября 2022 года.

Два месяца назад, 9 августа 2022 года Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостатка средств.

"Банк Сич" стал уже четвертым в этом году банком, который вывели с рынка и ликвидировали.

2. В приложении «Дія» появилась возможность покупки военных облигаций

Купить облигации в приложении можно за несколько кликов. Стоимость облигации стартует от 900 грн. Возврат средств происходит на карту «єПідтримка» в день погашения облигации вместе с начисленными процентами.

Срок действия облигаций – до 1,5 лет.

Фактическая доходность – от 11 до 16% годовых.

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3. Idea Bank повышает комиссии за снятие наличных за пределами Украины

С 7 ноября 2022 года по «О.Карте» и «О.Карте+» (выпускаются в рамках функционирования мобильного банка О.Bank) комиссия за снятие средств за пределами Украины повышается до 1,5%. В настоящий момент снятие средств за границей – без комиссии или с комиссией 0,5% в зависимости от выполнения условий прошлого месяца.

4. Concord Bank вводит комиссию за конвертацию из одной валюты в другую

С 4 ноября 2022 года для большинства платежных карт банка, включая «NEOCARD» и «LITE CARD» (выпускаются в рамках функционирования мобильного банка Neobank) вводится комиссия за конвертацию валюты в размере 2% от суммы. Комиссия взимается в случае, если валюта операции отличается от валюты счета.

Для операций с MCC-кодом 7311 («Рекламные услуги») комиссия составляет 1% от суммы, но не менее 20 грн.

5. Изменения в программах начисления кэшбэка сразу у нескольких банков

С 6 октября у клиентов Izibank появилась возможность выбрать дополнительную категорию кэшбэка. Теперь доступны к выбору 3 категории, а не две, как раньше. Для этого нужно обновить версию мобильного приложения до последней.

Idea Bank возвращает программу начисления кэшбэка. Правда, пока что в индивидуальном порядке: приглашения принять участие в акции приходят избранным клиентам в приложение Viber.

Банк предлагает клиентам с картами «Card Blanche Blue» и «Card Blanche White+» кешбек в размере 5% на любые расчеты, а владельцам других кредитных карт — кэшбэк в размере 10% на первую операцию в течение определенного периода.

Максимальная сумма кэшбэка — 200 грн до налогообложения.

«ПУМБ» с 1 октября по 31 декабря 2022 года в рамках акции «Осень с Ria» выплачивает кэшбэк в размере 100 грн за каждый перевод из-за рубежа по системе денежных переводов «Ria», полученный клиентом банка. При этом перевод должен быть получен клиентом, используя мобильное приложение «ПУМБ Online».