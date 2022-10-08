В районе Керченского пролива образовались пробки с кораблей

В районе Керченского пролива собрались очереди с кораблей из-за взрыва и пожара на Крымском мосту. Морские пробки образовались в основном из российских судов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Пробки образовались по обе стороны Керченского пролива - в Черном и Азовском морях.

Скриншот: marinetraffic.com

По данным сервиса, вблизи оккупированного Крыма скопились десятки кораблей, ожидающих разрешения на проход. Почти все из них российские.

Напомним, сегодня на Крымском мосту возник масштабный пожар и прогремел мощный взрыв. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли.