Мининфраструктуры: еще семь судов вышли из украинских портов

В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 11 судов с 172,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"Из порта ️"Южный" отправился во Вьетнам балкер Cornelia M с 60 тыс. тонн украинской пшеницы. От причалов Одесского порта вышли суда Shaman Wisdom, Lady Eva, Oris Sofi. Из порта ️"Черноморск" балкеры Laurus, Eneida и танкер Chem Hero", – говорится в сообщении.

Всего с начала работы зернового коридора, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабле. Около 40% грузов ушло из порта Южный.