Офис генпрокурора: из-за войны пострадали более 1200 детей

С начала полномасштабной агрессии России против Украины и по состоянию на утро 8 октября пострадали более 1200 детей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"Более 1211 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения разной степени тяжести" , — сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 405, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 54, Днепропетровской – 30.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.