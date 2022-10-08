Премьер Эстонии: уклонисты могут быть оружием РФ в гибридной войне

Российская Федерация может использовать уклонистов в качестве "следующего оружия" в своей гибридной войне против Европы, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас убегает из России. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция - следующее оружие" , - заявила Каллас во время разговора с журналистами.

Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии "с "освобождением" своих граждан".