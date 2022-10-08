Следком РФ: в результате взрыва на Керченском мосту погибли три человека

По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва на Крымском мосту в субботу, 8 октября, погибли три человека. Из воды подняли тела мужчины и женщины, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Отмечается, что на мосту погибли пассажиры легковушки, которая ехала рядом с взорвавшимся грузовиком. Из воды подняты тела мужчины и женщины.

Кроме того, следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомобиля и документация.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск после взрыва, вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно.