В ВСУ рассказали о последствиях взрыва на Крымском мосту для войск РФ

Разрушение части Крымского моста рушит логистические цепочки российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

Гуменюк пояснила, что повреждение Крымского моста разрушает значительные логистические цепи россиян. Они вынуждены оставаться на территории, которая тоже временно оккупирована – Крымский полуостров. Несмотря на то, что он оккупирован уже несколько лет, к россиянам постепенно приходит понимание, что он временно оккупирован.

"Это понимает и местное население, что Крым – это Украина, и она становится еще ближе к нему в те моменты, когда никуда из него деваться нельзя. Разрушаются логистические пути. Это невозможность эвакуироваться, в частности" , – отметила спикер ОК "Юг".

Она добавила, что у них пока есть альтернативные способы. В частности, это направление на Мелитополь.

"Однако россияне также понимают, что чем меньше у них остается таких путей, тем больше будет усиление нашего огневого контроля и невозможность их использования" , — подчеркнула Гуменюк.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом. Кроме того, обвалилась часть дорожного полотна.