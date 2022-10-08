В РФ заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено

Железнодорожное движение по Крымскому мосту, на котором сегодня произошел сильный взрыв и масштабный пожар, полностью восстановлено, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин.

"По железной дороге, могу сказать, что движение полностью восстановлено. Уже сегодня по нему пойдут и грузовые, и пассажирские поезда в обычном режиме" , - заявил вице-премьер России.

Ранее оккупанты запустили автомобильное движение по Крымскому мосту после взрыва на переправе утром в субботу, 8 октября, но ехать по нему можно не всем.