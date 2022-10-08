Milliyet: Турция передала США предложение России о переговорах

Турция хочет организовать переговоры между странами Запада и Россией. Анкара уже передала соответствующее предложение Вашингтону, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

"Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны - США, Францию, Германию и Великобританию. Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам" , - написал журналист Озай Шендир.

Вашингтон в свою очередь якобы позитивно прокомментировал такой шаг, утверждает он.

"Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия" , - добавил журналист.

Ранее советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что российский президент Владимир Путин планирует заключить "новое большое соглашение" с Западом. Оно якобы будет частично касаться Украины.

Также Калин считает, что в будущем переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться, несмотря на то, что Владимир Зеленский утвердил официальный отказ от переговоров с Владимиром Путиным.