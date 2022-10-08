С начала года украинская экономика сократилась на треть – Минэкономики
Уровень падения внутреннего валового продукта Украины в январе-сентябре был оценен в 30%. Военные действия до сих пор не дают должным образом развиваться экономике Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении.
В Министерстве назвали ряд положительных экономических факторов:
- улучшение динамики транспортных перевозок;
- объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом;
- в сентябре "Укрзализныця" перевезла 11,7 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% больше показателя марта;
- в сентябре наблюдалась стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепей поставок и оперативной диверсификации поставщиков.
Среди отрицательных факторов выделили следующее:
- в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что отрицательно сказалось на объемах производимой продукции;
- нестабильная работа и периодические отключения оккупированной ЗАЭС от энергосистемы Украины заставляли перераспределять нагрузки между другими участниками системы, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему;
- продолжение военных действий на территории Украины, дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и жилых домов, а также неопределенность относительно продолжительности такой ситуации сдерживает дальнейшее развитие и отсрочивает активное восстановление.