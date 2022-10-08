С начала года украинская экономика сократилась на треть – Минэкономики

С начала года украинская экономика сократилась на треть – Минэкономики

Уровень падения внутреннего валового продукта Украины в январе-сентябре был оценен в 30%. Военные действия до сих пор не дают должным образом развиваться экономике Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении.

В Министерстве назвали ряд положительных экономических факторов:

  • улучшение динамики транспортных перевозок;
  • объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом;
  • в сентябре "Укрзализныця" перевезла 11,7 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% больше показателя марта;
  • в сентябре наблюдалась стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепей поставок и оперативной диверсификации поставщиков.

Среди отрицательных факторов выделили следующее:

  • в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что отрицательно сказалось на объемах производимой продукции;
  • нестабильная работа и периодические отключения оккупированной ЗАЭС от энергосистемы Украины заставляли перераспределять нагрузки между другими участниками системы, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему;
  • продолжение военных действий на территории Украины, дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и жилых домов, а также неопределенность относительно продолжительности такой ситуации сдерживает дальнейшее развитие и отсрочивает активное восстановление.

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