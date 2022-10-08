В Берлине пророссийская партия устроила протест с жалобами на цены и санкции

В Берлине сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" устроили под зданием парламента протест против высоких цен и с призывами снять санкции против России, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По оценкам полиции, акция собрала около 8 тысяч человек.

Протест начался под зданием Бундестага, далее люди двинулись по улицам Берлина.

Участники принесли плакаты "В первую очередь - наша страна" и немецкие флаги, а также флаги России, некоторые были с флагами имперской Германии, которые сейчас используют сторонники праворадикальных взглядов.

Один из лидеров фракции Тино Хрупалла в своей речи обвинял правительство Германии в "войне против собственного народа" из-за влияния санкций против РФ на экономическое благосостояние граждан и призвал к отставке министра экономики Роберта Габека и его однопартийцев.

Vor dem Reichstag ist der Platz der Republik schon gut gefüllt: In knapp einer halben Stunde beginnt unsere große #AfD-Demonstration gegen die Energiepolitik der Ampel. Das Motto: #UnserLandzuerst! pic.twitter.com/U5L9G3Jcq3 — AfD (@AfD) October 8, 2022

В нескольких местах по маршруту протеста проходили демонстрации, инициированные активистами, которых возмущает праворадикальная идеология партии. Они отмечали, что AfD манипулирует нынешним кризисом, чтобы набирать политические баллы.