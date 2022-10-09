Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии

Германия объявила о новых поставках оружия для Украины - в частности системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

Германия также создаст новую бронепехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО - одна из таких отраслей, где необходимо действовать" , – заявила она.

Ламбрехт в субботу прибыла в Литву для встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, чтобы обсудить совместные военные учения и усиление контингента НАТО.

В конце сентября стало известно, что Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T, которых нет на вооружении Бундесвера. Готовятся к передаче 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Также немецкое правительство готовится передать 10 мостовых систем, три средние мостовые системы и 90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения.