Генерал Бундесвера предупредил об угрозе гибридных нападений на Германию

Генерал Бундесвера предупредил об угрозе гибридных нападений на Германию

Угроза новых гибридных атак на Германию возросла после взрывов "Северных поток", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил генерал-лейтенант Карстен Бройер, возглавляющий новое Территориальное командование Бундесвера.

По словам генерала, речь не идет "о вражеской армии с солдатами и танками, атакующей нашу страну".

"Но есть и операции влияния, с атаками на инфраструктуру и с кибератаками, или, например, полеты беспилотников-разведчиков над казармами. Это как уколы, призванные посеять неуверенность среди населения и поколебать доверие к нашему государству", - сказал Бройер.

Тем государственным органам, что отвечают за безопасность ФРГ, следует быть готовыми к новым угрозам, уверен генерал.

"Каждая трансформаторная станция, каждая электростанция, каждый трубопровод может быть атакован или стать одной из возможных целей", - подчеркивает он.

Генерал также предостерег от недооценки ядерных угроз со стороны России, однако призывал "сохранить спокойствие и уравновешенность".

"Наш образ жизни, наши ценности, все наше общество находится под угрозой", - считает он.

Территориальное командование бундесвера было официально представлено в Берлине 27 сентября 2022 года. В его задачу входит подготовка и задействование военных для решения различных задач внутри Германии.

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