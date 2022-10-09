Генштаб: оккупанты повывозили свои семьи из Новой Каховки в Крым

Оккупанты вывозят свои семьи из Новой Каховки во временно оккупированный Крым - 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отрпавилась в Севастополь, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 9 октября.

Уточняется, что похожая ситуация наблюдается и в Луганской области: из Старобельска начали эвакуировать коллаборационистов в Луганск.

В Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

С октября в Горловке налоговая инспекция РФ начала проверки с рейдерским захватом компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

Оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спирное, Белогоровка, Иванград, Опытное, Клещеевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник стрелял из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении - Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении - Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Огирцево, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

на Краматорском направлении - Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении - Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;

на Авдеевском направлении - Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, ранены более 20 вражеских солдат, которых доставили в больницу Токмака.

на Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более сорока пяти населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди других Сухой Ставок, Апрельское, Мирное, Заря и Терновые Поды.

За сутки произошло почти 40 столкновений.

Наиболее напряженная обстановка - на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наши защитники отбили более 30 атак.

В частности, были отражены атаки в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Украинская авиация нанесла более 30 ударов. Из них 24 - по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 9 - по ЗРК. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили пять БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и 11 других объектов.