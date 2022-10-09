В Австрии сегодня проходят президентские выборы

Граждане Австрии в воскресенье идут на избирательные участки, чтобы проголосовать за президента страны, сообщает Европейская правда.

Всего в выборах участвуют семь кандидатов, но наибольшие шансы победить имеет действующий президент, бывший лидер "Зеленых" Александр ван дер Беллен.

В ван дер Беллене, который провел предвыборную кампанию под лозунгом "Безопасный выбор в бурные времена", видят стабильного лидера на фоне энергетического кризиса и инфляции. Во время последнего предвыборного выступления в пятницу австрийский президент пошутил: "Самым большим конкурентом в воскресенье будет диван".

По некоторым данным, ван дер Беллен уже в первом туре набирает более 50% голосов, что позволит ему переизбраться без дополнительного голосования.

На втором месте - выдвиженец австрийской Партии свободы Вальтер Розенкранц с 15%. Розенкранц ранее отметился скандальным заявлением по Украине: заявлял, что из-за быстрого предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе Вена может пересмотреть свое участие в нем.

Партия свободы - единственная крупная политсила Австрии, которая не поддержала кандидатуру ван дер Беллена.

Президент Австрии избирается на шесть лет. Хотя по конституции он имеет большие полномочия - в частности назначает и увольняет канцлера и министров, вводит в действие законы, подписывает международные договоры от имени государства и т.д., - на практике его роль преимущественно церемониальная.

Тем не менее в Австрии президент часто выступает "модератором" для урегулирования политических кризисов. При каденции ван дер Беллена такое происходило по крайней мере дважды: в 2019 году, когда во время коррупционного скандала ушло в отставку правительство с Партией свободы, и в 2021-м, когда эта же участь постигла бывшего канцлера Себастьяна Курца.