ГУР: российские пранкеры от имени Шмыгаля пытались связаться с Байрактором

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Отмечается, что россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого было создано с помощью технологии deepfake.

Вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar. Следовательно, и отвечать на вопрос: "а что же произошло сегодня с Крымским мостом?"

В ГРУ отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого выражения "бабине літо", которое они произносили как русское "бабье лето".

Разведка сообщает, что целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности.