Из-за дефицита газа в ЕС спрос на дрова стремительно растет

, сообщает Экономическая правда.

На фоне развертывания энергетического кризиса в ЕС и приближения холодов европейцы все чаще начинают возвращаться к древесине как старейшему в мире топливу для тепла.

Об этом сообщает Bloomberg.

Около 70% европейского отопления приходится на природный газ и электроэнергию, а в результате резкого сокращения поставок из России древесина, которую уже используют около 40 миллионов человек для отопления, стала популярным товаром.

Цены на древесные гранулы выросли почти вдвое до 600 евро за тонну во Франции. Венгрия запретила экспорт паллет, а Румыния ограничила цены на дрова на шесть месяцев. Между тем на поставку дровяных печей теперь могут потребоваться месяцы.

"Мы вернулись к старым временам, когда люди не отапливали весь дом. Они садились вокруг костра, использовали тепло от печи или открытого огня и ложились спать. Этой зимой этого будет гораздо больше" , - сказал исполнительный директор британского оптового продавца дров Certainly Wood Ник Снелл.

Сообщается, что для многих европейцев главная проблема заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить тепло в ближайшие месяцы. Беспокойство становится все более острым, поскольку зимние холода приближаются, а потребность в отоплении может создать проблемы для здоровья и окружающей среды.

В шведском агентстве охраны окружающей среды обеспокоены тем, что граждане могут просто сжигать все, что им попадется под руку. Они предостерегают об очень высоком уровне загрязнения, когда люди сжигают дрова, но не знают, как это делать правильно.

В агентстве добавляют, что твердые частицы могут попадать глубоко в легкие и вызывать инфаркты, инсульты и астму, также риск особенно острый в городских районах.

Неопытность также очевидна в Германии, где национальная ассоциация трубочистов имеет дело с потоком запросов на подключение новых и старых печей, а клиенты спрашивают о сжигании конского навоза и других непонятных видов топлива.

Есть также признаки чрезмерной скупки дров. Во французской компании, которая производит дымоходы и производит древесное топливо, отметили, что некоторые клиенты купили две тонны древесных гранул, тогда, как обычно, менее одной тонны достаточно, чтобы содержать дом в течение года.