Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10:

  • личного состава – около 62500 (+440) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2486 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5133 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 1477 (+18) ед,
  • РСЗО – 348 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 180 (+0) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 235 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 247 (+1),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед,
  • специальная техника – 136 (+0).

Данные уточняются.

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