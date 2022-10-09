Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10:

личного состава – около 62500 (+440) человек ликвидировано,

танков ‒ 2486 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5133 (+22) ед,

артиллерийских систем – 1477 (+18) ед,

РСЗО – 348 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 180 (+0) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 235 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7),

крылатые ракеты ‒ 247 (+1),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед,

специальная техника – 136 (+0).

Данные уточняются.