Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ опубликовали обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10:
- личного состава – около 62500 (+440) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2486 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5133 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 1477 (+18) ед,
- РСЗО – 348 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 180 (+0) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 235 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 247 (+1),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед,
- специальная техника – 136 (+0).
Данные уточняются.